Festival ekonomisi yeme-içme ile büyüyor

Kasım 1, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Festival ekonomisi yeme-içme ile büyüyor

Türkiye’de düzenlenen festival sayısı giderek artıyor. Festival ekonomisinin büyüklüğünün 750 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu ekonomiyi ise yeme-içme sektörü büyütüyor. Kahve, çay, hamburger, çikolata gibi ürünler için düzenlenen festivaller, şirketler için yeni bir pazarlama platformu oldu.

Festival pazarının hala önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu da ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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