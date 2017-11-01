Festival ekonomisi yeme-içme ile büyüyor
Türkiye’de düzenlenen festival sayısı giderek artıyor. Festival ekonomisinin büyüklüğünün 750 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.
Bu ekonomiyi ise yeme-içme sektörü büyütüyor. Kahve, çay, hamburger, çikolata gibi ürünler için düzenlenen festivaller, şirketler için yeni bir pazarlama platformu oldu.
Festival pazarının hala önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu da ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Otel yatırımlarının yeni gözdesi oluyor
Sonraki haber Medianova, Londra’da ofis açıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?