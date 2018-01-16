Finansmanda yeni destek kitle fonlaması olacak
Kitlesel fonlama sistemi yeni düzenleme ile SPK denetimine girdi.
Bu yeni düzenlemeyle girişimciye destek sağlayan alternatif bir finansman yöntemi ortaya çıkacak.
Ayrıca yatırımdan uzak duran kitlenin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi de hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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