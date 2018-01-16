Finansmanda yeni destek kitle fonlaması olacak

Ocak 16, 2018 0 Yorum 212 Okunma
Finansmanda yeni destek kitle fonlaması olacak

Kitlesel fonlama sistemi yeni düzenleme ile SPK denetimine girdi.

Bu yeni düzenlemeyle girişimciye destek sağlayan alternatif bir finansman yöntemi ortaya çıkacak.

Ayrıca yatırımdan uzak duran kitlenin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi de hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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