Fiyat artışı ve gramaj azaltma çözüm değil

Eylül 12, 2018 0 Yorum 65 Okunma
Fiyat artışı ve gramaj azaltma çözüm değil

Son dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatı arttı, gramajlar azaldı.

Tüketicinin alışveriş alışkanlıklarında değişime neden olan özel dönemlerde, uzmanlar iyi fiyat duygusu verilmesinin ve söylemlerin mutfak ekonomisi üzerine olmasının önemine vurgu yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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