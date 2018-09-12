Fiyat artışı ve gramaj azaltma çözüm değil
Son dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatı arttı, gramajlar azaldı.
Tüketicinin alışveriş alışkanlıklarında değişime neden olan özel dönemlerde, uzmanlar iyi fiyat duygusu verilmesinin ve söylemlerin mutfak ekonomisi üzerine olmasının önemine vurgu yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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