Fiyatı düşürüp verimliliği artırdı
Mağaza sayısı yerine kârlılığa odaklanan McDonald’s, 2016 yılında satışta ve müşteri sayısında yüzde 10’un üzerinde büyüdü ve son 10 yılın en iyi performansını sergiledi.
Bunda fiyatları aşağı çekip sürümden kazanma stratejisi önemli rol oynadı.
Bu yıl yeni kasa sistemine geçmeye hazırlanan şirket, 6 milyon doları dijital dönüşüme olmak üzere 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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