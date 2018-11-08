FKB ve Eximbank’tan KOBİ’lere destek
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) öncülüğünde düzenlenen ‘KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara’ buluşmasının yeni durağı Antalya oldu. Organizasyonda KOBİ’lere finansmanda faktoringi nasıl kullanacakları hakkında bilgi verildi.
FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Çağatay Baydar, “KOBİ’lerin vadeli faturası varsa öncelikle garanti hizmeti veriyor, vadesinde tahsilatını yapıyoruz. KOBİ’nin vadesinden önce finansmana ihtiyacı varsa nakit ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.
Baydar, finansman, tahsil ve garanti hizmetinin üçünü birden verebilen başka bir finans ürününün olmadığına dikkat çekti. Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise “2017’den bu yana portföyümüzdeki KOBİ’lerin oranı yüzde 53’ten yüzde 65’e çıktı.
2019 sonunda bu oranı yüzde 70’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
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