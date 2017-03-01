Franchise ile 2025’te 225 kliniğe ulaşacak
11 yıldır sağlık sektöründe faaliyet gösteren DentGroup, alanında bir ilki gerçekleştirerek franchise ile büyüyor.
Bugün 12 şubesi bulunan grup yıl sonuna kadar beş şube daha açacak. Bu sistemle 2025 yılında 225 şubeye ulaşılması hedefleniyor.
DentGroup Yönetim Kurulu Başkanı Efe Çelebi, “Bu yıl başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurtdışında da klinikler açmaya başlayacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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