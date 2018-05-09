FVAÖK hedefimiz, 7,6-7,8 milyar TL
2018’e güçlü başladık. Bunun en somut göstergesi olan ilk çeyrek sonuçlarımızın ardından hedeflerimizi de güncelledik. Yeni muhasebe standartlarına geçişimiz neticesinde FVAÖK’te 2018 yılı öngörümüzü 7-7,2 milyar TL’den 7,6-7,8 milyar TL’ye çıkardık. Yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü yaklaşık 3,5 milyar TL’den yaklaşık 4,1 milyar TL’ye yükselttik.
2018 ’in ilk çeyreğinde toplam abone sayımız, 916 bin net abone kazanımıyla 42,6 milyona yükseldi. Hızlı trendini sürdüren abone kazanımları, son bir yılda 3,3 milyon arttı. Böylece toplam abone sayımızda 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk üç aylık ve yıllık artış performanslarını yakaladık.
Stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak etkin gider yönetimiyle FVAÖK marjımızı yüzde 42,1’e çıkararak son yedi yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştık. FVAÖK, yıllık bazda yüzde 29 artarak 2 milyar TL oldu.
İlk çeyrekte net kârımız ise 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış gelirlerimizi ise yıllık bazda yüzde 9 artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardık.
Dr. Paul Doany/Türk Telekom CEO’su
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