Garantide net kâr beklentimizi yükselttik

Şubat 16, 2018 0 Yorum 180 Okunma
Garantide net kâr beklentimizi yükselttik

“Garanti Bankası, 2017 son çeyrekte net kârını önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 artırarak 1,7 milyar TL’ye çıkardı. 2017 net kârı, yıllık yüzde 25 aıtarak 6,34 milyar TL’ye ulaştı.

Banka için kâr tahminlerimizi 2018 için yüzde 3,6 artışla 7,25 milyar TL’ye, 2019 için yüzde 0,6 artışla 8,05 milyar TL’ye yükselttik.

Garanti, 6,34 milyar TL’lik 2017 kârından 1,75 milyar TL brät nakit temettü dağıtacağını, temettü dağıtımının 24 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Bankanın brüt temettü oranı yüzde 27,6, hisse başına brät temettü tutarı 0,4166 TL. Banka için 12 aylık hedef fiyatımız 13,00 TL.”



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap