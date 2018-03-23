Garanti’den ‘bahar’ müjdesi
Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin bahar aylarını daha güçlü karşılaması amacıyla ticari taksitli kredi kampanyası başlattı.
31 Mart’a kadar geçerli olacak ‘Bahar Kampanyası’ kapsamında, yüzde 1,48’den başlayan faiz oranlarıyla ve 48 aya varan vadelerle Garanti İnternet ve Garanti Cep’ten başvuru yaparak kredi kullanılabiliyor.
Garanti Bankası şubelerinden de başvuruda bulunulabiliyor.
Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Uygun faiz ve vadelerle kullanılabilen bahar kredisiyle başta vergi ödemeleri olmak üzere, ödemelerin arttığı yılın bu döneminde esnaf ve KOBİ’lere finansal açıdan destek oluyoruz” dedi.
Onaran, kampanyanın KOBİ’lerin nakit sıkıntısı çekmeden ticari faaliyetlerine devam etmesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
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