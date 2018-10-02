Gaziantepli iplikçi kârda lider oldu

Ekim 2, 2018 0 Yorum 386 Okunma
Gaziantepli iplikçi kârda lider oldu

Bu yıl Anadolu 500’ün kârlılık şampiyonu Gürteks oldu.

Gürteks, 2016’da 171 bin TL olan kârını 2017’de 31,6 milyon TL’ye çıkardı.

Gaziantep’te 150 bin metrekarelik alanda akrilik, polibütilen ve polyester iplik üreten şirket, kârlılıktaki bu artışı dolardaki yükselişe borçlu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap