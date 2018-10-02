Gaziantepli iplikçi kârda lider oldu
Bu yıl Anadolu 500’ün kârlılık şampiyonu Gürteks oldu.
Gürteks, 2016’da 171 bin TL olan kârını 2017’de 31,6 milyon TL’ye çıkardı.
Gaziantep’te 150 bin metrekarelik alanda akrilik, polibütilen ve polyester iplik üreten şirket, kârlılıktaki bu artışı dolardaki yükselişe borçlu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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