Gemicilik sektörünün en büyük armatörleri

Kasım 21, 2018 0 Yorum 110 Okunma
Gemicilik sektörünün en büyük armatörleri

Türkiye gemicilik sektörünün bin 581 gemisi ve 28,7 milyon DWT kapasitesi

En büyük 20 armatör ise 475 gemi ile 17,7 milyon DWT kapasiteye sahip.

Bu sıralamada üç yıl önce yedinci durumda olan Ciner Ship Management bu yıl birinciliğe yükseldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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