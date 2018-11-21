Gemicilik sektörünün en büyük armatörleri
Türkiye gemicilik sektörünün bin 581 gemisi ve 28,7 milyon DWT kapasitesi
En büyük 20 armatör ise 475 gemi ile 17,7 milyon DWT kapasiteye sahip.
Bu sıralamada üç yıl önce yedinci durumda olan Ciner Ship Management bu yıl birinciliğe yükseldi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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