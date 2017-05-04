Gezi teknelerinde sigorta sorunu var
Turizmde yaz sezonu yaklaşırken, turistlerin ilgi odağı olan gezi teknelerinin sigortasız denize açıldığı ortaya çıktı.
Antalya, Bodrum, Marmaris gibi gözde kıyılarda çalışan ve sayıları 2 bin 500’ü bulan teknelerin yalnızca yüzde 5’i sigortalı.
Olası bir kazanın turizme darbe vuracağını söyleyen sektör temsilcileri, sigortanın tüm turistik deniz araçlarında zorunlu olmasını istiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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