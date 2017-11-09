Girişimciler G3 Forum’da buluşuyor
Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum; bu yıl 14 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı- Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, Denizbank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda yapılacak olan G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantılarında, 1500 girişimci ve girişimci adayı iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak.
Girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 160 ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenecek.
Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır’ın yapacağı G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılacağı panel ile devam edecek.
Earlybird Venture Capital ortağı Cem Sertoğlu, Aslanoba Capital kurucusu Hasan Aslanoba ve Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan’ın yer aldığı ilk yatırımcı panelinin ardından, son dönemde start up’lara yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Mustafa Sandal ve Sinan Güler ikinci yatırımcı panelinde yer alacak. Girişimci panelinde ise ünlü komedyen Cem Yılmaz TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın sorularını yanıtlayacak.
G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlar ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları, girişimci adaylarının mentorların tecrübelerinden yararlanarak girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı olacak.
Başarılı girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlar ile devam edecek etkinlik kapsamında girişimcilik ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alınacak.
Ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getiren, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği G3 Forum’a sizleri de bekliyoruz.
G3 Forum Hakkında Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin: www.g3forum.com
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