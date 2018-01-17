Girişimcileri hikayelerini anlatacak

Ocak 17, 2018 0 Yorum 236 Okunma
Girişimcileri hikayelerini anlatacak

Impact Hub, Arıkovanı ile beraber ‘Creathon – A Story Telling Challenge.2 etkinliğini 2-4 Şubat tarihleri arasında düzenleyecek.

Hikaye yazıcılığı üzerine olan Creathon, Arıkovanı’nda kitlesel fonlamaya çıkmaya hazırlanan girişimcilerin hikayelerini ve ürünlerini daha iyi anlatmalarını sağlayacak, temel iletişim ürünlerinin geliştirileceği veya yeniden kurgulanacağı 2,5 günlük kolektif bir yoğun üretim programı.

Bu programlarda yaratıcı sektörlerde çalışan yerli ve yabancı tasarımcı ve sanatçılar, sosyal girişimciler ile bir araya getiriliyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap