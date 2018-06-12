Global Karayipler’e yeni limanlar peşinde

Haziran 12, 2018 0 Yorum 118 Okunma
Global Karayipler’e yeni limanlar peşinde

Global Yatırım Holding, Küba’nın başkenti Havana’daki kruvaziyer limanının 15 yıl işletilmesi ihalesini kazanmasının ardından Karayipler’de bu yıl 150 milyon dolar bütçeyle yeni limanlar da almayı planlıyor.

Holdingin bölgede enerji işine girme planı da bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap