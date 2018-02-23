Globalturk, Londra’da ofis açtı
130’un üzerinde ülkede 5 trilyon doları aşan varlığı yöneten özel sermaye fonları birliği EMPEA’nın dünyadaki ilk ve tek ülke temsilcisi olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Globalturk Capital, Londra ofisini açtı.
Türk şirketleri ve yabancı özel sermaye fonlarının girişim partneri olarak faaliyet gösteren şirket, Londra ofisi aracılığıyla Türk iş dünyasının başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da büyüme hedeflerine destek sağlayacak.
Dünya çapında gerçekleştirdikleri buluşmalarla yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapın’ çağrısında bulunduklarını söyleyen Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, “Londra’da açtığımız ofis aracılığıyla da Türk şirketlerin başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da şirket satın alma ya da sıfırdan şirket kurma yönünde büyüme hedeflerine destek olacağız” dedi.
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