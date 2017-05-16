Google’dan KOBİ’lere bulut çözümleri geliyor

Mayıs 16, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Google’dan KOBİ’lere bulut çözümleri geliyor

Günümüzde dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. Ancak bu yatırımı uygun maliyetle yapmak, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemli.

Google, özellikle küçük şirketlerin bilgilerini saklayabileceği ve topladığı verileri analiz edebileceği bulut bilişim hizmetlerinde yeni ürünler sundu.

Burada ise maliyet avantajı, veri analizi ve güvenlik, odaklanılan üç alan olarak öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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