Google’dan KOBİ’lere bulut çözümleri geliyor
Günümüzde dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. Ancak bu yatırımı uygun maliyetle yapmak, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemli.
Google, özellikle küçük şirketlerin bilgilerini saklayabileceği ve topladığı verileri analiz edebileceği bulut bilişim hizmetlerinde yeni ürünler sundu.
Burada ise maliyet avantajı, veri analizi ve güvenlik, odaklanılan üç alan olarak öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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