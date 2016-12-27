Gözünü uzaklardaki yeni pazarlara dikti
Kimya, Türkiye’nin otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracata imza atan sektörü. Zor geçen 2016’nın ardından kimya sektörü, 2017’de alternatif pazarlara odaklanacak.
Rusya, AB ve Ortadoğu’daki olumsuz gidişi tersine çevirmek isteyen sektörün hedefinde yeni dönemde ABD, Güney Amerika, Kamboçya ve Vietnam olacak.
Sektör 2017’de yüzde 4 büyüme ve 15,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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