Gram altında yeni rekorlar bekleniyor
Dolardaki yukarı hareketle ons altında düşüş, gram altında yükseliş sürüyor.
Dolar ile ticaretin seyri ve FED, sarı metalde etkili olacak.
Gram altında yeni rekorlar bekleniyor. Burada pozisyonların korunması önerilirken geri çekilmeler de alım fırsatı yaratabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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