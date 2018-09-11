Gram altında yeni rekorlar bekleniyor

Eylül 11, 2018 0 Yorum 101 Okunma
Gram altında yeni rekorlar bekleniyor

Dolardaki yukarı hareketle ons altında düşüş, gram altında yükseliş sürüyor.

Dolar ile ticaretin seyri ve FED, sarı metalde etkili olacak.

Gram altında yeni rekorlar bekleniyor. Burada pozisyonların korunması önerilirken geri çekilmeler de alım fırsatı yaratabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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