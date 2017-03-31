Groupama’ya yeni genel müdür
Groupama’da 2008 yılında Güven Sigorta’nın satın alınmasıyla genel müdür yardımcısı unvanıyla çalışmaya başlayan ve Kasım 2012’de Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik’in genel müdürü olan Ramazan Ülger’in, 30 Nisan itibarıyla görevden ayrılacağı daha önce açıklanmıştı.
Ülger’in yerine gelecek isim belli oldu. Bu isim Francis Desmazes olacak. Kariyerine Ernst & Young’ta denetçi olarak başlayan Francis Desmazes, daha sonra Groupama Grubu’nda ve son olarak Allianz Grubu’nda uluslararası üst düzey görevler üstlendi.
Desmazes son olarak Allianz Fransa’ya dönerek sırasıyla Uluslararası Müdür Yardımcısı & Allianz Afrika Büyüme Müdürü, Allianz Senegal Genel Müdürü ve Afrika Büyüme Müdürü görevlerini üstlendi.
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