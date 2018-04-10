Güçlü performans göstermeye devam edeceğiz

Nisan 10, 2018 0 Yorum 349 Okunma
Güçlü performans göstermeye devam edeceğiz
  • 2017’de dünyada 8,9 milyon adet denim satan, jean deyince yüzde 58 payla akla gelen ilk markayız. 2018’de de bulunduğumuz ülkelerde perakende, toptan ve e-ticaret kanallarıyla güçlü performans göstermeye devam edeceğiz.
  • 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 döneminde; gelirlerimizi yüzde 36 artışla 1,7 milyar TL’ye, net kârımızı yüzde 74 artışla 90 milyon TL’ye, FVAÖK’ü yüzde 48 artışla 252 milyon TL’ye yükselttik. FVAÖK marjı yüzde 14,1 oldu.
  • Perakende, toptan ve e-ticaret olmak üzere tüm satış kanallarında yükselen trend gösterdik. Jean ve lifestyle ürün kategorilerinde güçlü büyüme kaydettik.
  • 1,2 milyon yeni müşteri kazandık. CRM programımızla 6,5 milyon kişiye ulaştık. Türkiye’de 26, Rusya’da altı yeni mağaza açılışıyla mono-brand mağaza sayımızı 425’e, satış alanımızı 139 bin m2’ye yükselttik. 35 ülkede 5 bin 500 satış noktasında hizmet veriyoruz.
  • Güçlü performansımızın arkasında müşteri, ürün, veri yönetimi ve hız odaklı stratejimiz yer alıyor. Verimliliği ve kârlılığı artırmada etkili stok ve nakit akışı yönetimimizin de büyük etkisi oldu.

Cüneyt Yavuz/Mavi Giyim CEO’su



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