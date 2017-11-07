Gülaylar, içereköy’deki CarrefourSA için el sıkıştı
İstanbul İçerenköy’de şehrin göbeğinde bulunan ve pek çok yatırımcının markajına giren CarrefourSA arazisinin satışında son noktaya gelindi.
Araziyi almak için uzun zamandır pazarlık yapan Gülaylar Group’un Bain Bridge Holding’le el sıkıştığı söyleniyor.
Grubun, araziyi 269 milyon Euro’ya satın aldığı ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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