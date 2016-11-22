Güney Afrikalı EOH Bimsa’yı satın aldı
Sabancı Holding, elden çıkarmaya karar verdiği Bimsa’yı satmak için bir süredir görüşmeler yapıyordu. Bimsa, bu görüşmeler sonucunda, Afrika’nın kurumsal uygulamalar konusunda çözüm sağlayıcı en büyük şirketi EOH’a satıldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Geçtiğimiz aylarda Acron Bilişim ile hisse ortaklığına giden EOH, Bimsa satın almasıyla Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu pazarında da ağırlığını artırmayı hedefliyor.Sabancı Holding çatısı altında 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren Bimsa, Güney Afrika kökenli EOH’a satıldı.
Bimsa’yı elden çıkarmaya karar veren Sabancı Holding, aldığımız duyumlara göre uzun süredir EOH ile görüşüyordu. Bimsa için önce Turkcell’in de aralarında bulunduğu yerli taliplerle görüşüldüğü, ancak belirlenen fiyat üzerinde uzlaşma sağlanamayınca Türkiye pazarında güçlenmek isteyen EOH’un devreye girdiği ifade ediliyor.
Yaklaşık iki ay süren görüşmeler sonucunda Bimsa ile EOH’un el sıkıştığı belirtiliyor. Bimsa halka açık olmadığı için, şirketin ne kadarlık hissesinin, hangi bedel üzerinden satıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
TEKNOLOJİ ALTYAPISI KURUYOR
Bimsa, Sabancı Holding bünyesindeki Carrefoursa, Teknosa gibi son tüketiciye de dokunan şirketlerin teknoloji altyapılarını kuruyor. Bunun yanı sıra üretim, finans, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi çeşitli alanlarda donanım ve yazılım platformları uygulamaları da geliştiriyor.
2015 yılında cirosunu yüzde 45 büyüten Bimsa’nın bu büyümesinin ardında, 2014 yılında gerçekleşen yeniden yapılanmanın olduğu ifade ediliyor. Şirket, 2014 yılının mayıs ayında Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Başkanlığı’na bağlanarak son tüketiciye hizmet veren şirketlerin teknoloji iş ortağı olma yolunda adım atmıştı.
Bu şekilde bünyesinde istihdam artışı sağlayarak hem organik büyümesini sürdürdü hem de sektörde hizmet verdiği alan ve şirket sayısını artırarak büyümeye giden yolun önünü açmış oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu EOH International Proprietary, 1998 yılında kuruldu. EOH, Güney Afrika’nın kurumsal uygulamalar konusunda çözüm sağlayıcı en büyük şirketi olarak biliniyor.
Şirketin CEO’su Asher Bhobot, geçtiğimiz aylarda EOH’un bir dizi satın almayla büyüyeceğini açıklamıştı. EOH’un, Türkiye’de ortaklıklara ve satın almalara giderek, Ortadoğu’da ve özellikle de İran pazarında büyüme hedefi bulunuyor.
SİNYALİ ACRON İLE VERMİŞTİ
EOH, bunun ilk adımı olarak, haziran ayında Acron Bilişim’in yüzde 50 hissesini devralmak için Rekabet Kuru-mu’na başvurmuştu. Bunun sonucunda Acron Bilişim ile hisse ortaklığına giden EOH, global operasyonlarını özellikleTürkiye pazarında da genişletmeye başlamıştı.
EOH Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Ebrahim Laher, bu ortaklıktan sonra, “Kısa vadede büyüme stratejimizde kamu ve özellikle belediye sektörlerine odaklanmak bulunuyor. Türkiye, çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğimiz son derece önemli bir ülke konumunda.
Doğru partnerlerle bu yatırımlara devam edeceğiz. EOH, Türkiye’de SAP ekosisteminin en önemli oyuncularından biri konumuna gelmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda tüm stratejik adımları atacak” şeklinde açıklama yapmıştı.
Bu satın almayla da EOH’un özellikle Ortadoğu pazarında güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediği vurgulanıyor.
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