Güvenlik sektörünü teknoloji büyütüyor

Eylül 21, 2017 0 Yorum 85 Okunma
Güvenlik sektörünü teknoloji büyütüyor

Türkiye’de 3,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen güvenlik pazarı akıllı teknolojilerle büyüyor.

Bu alandaki global pazar yılda ortalama yüzde 7 büyürken Türkiye’deki büyüme yüzde 10’a ulaşıyor.

Robotların ve droneların kullanıldığı sektörde, yabancı şirketler Türkiye’yi bir üs olarak konumlandırıyor.

Üretime yönelen yerli şirketler ise yurtdışına ihracat yapmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap