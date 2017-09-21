Güvenlik sektörünü teknoloji büyütüyor
Türkiye’de 3,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen güvenlik pazarı akıllı teknolojilerle büyüyor.
Bu alandaki global pazar yılda ortalama yüzde 7 büyürken Türkiye’deki büyüme yüzde 10’a ulaşıyor.
Robotların ve droneların kullanıldığı sektörde, yabancı şirketler Türkiye’yi bir üs olarak konumlandırıyor.
Üretime yönelen yerli şirketler ise yurtdışına ihracat yapmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kısa filmler bekleniyor
Sonraki haber BT şirketlerinde 'tepe'ler değişiyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?