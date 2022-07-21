Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı.

Buna göre, 11-17 Temmuz’da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71’e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.