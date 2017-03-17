Hakan Ateş, sanatçı kimliği ile basının karşısına çıktı
Denizbank, bu yıl kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. 1997 yılında Zorlu Grubu’nun bünyesinde kurulan banka önce Dexia ardından da Rus sermayeli Sberbank çatısı altında faaliyet gösteriyor.
Genel müdürü Hakan Ateş’in liderliğinde bir otel odasında kurulan Denizbank, 20 yılda Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası konumuna geldi. 737 şubesi, 15 bine yaklaşan çalışanı ile 10 milyon müşterisine hizmet sunuyor.
Kuruluşundan bu yana üç farklı hissedar ile çalışan Hakan Ateş, sektörde şu anda en uzun süreli genel müdür olarak görev yapıyor.
Bankanın 20’nci yılı nedeniyle geçen hafta ilki gerçekleştirilen ‘Deniz’de Balık’ organizasyonu ile Hakan Ateş, ekonomi basınıyla bir araya geldi.
Buluşma, Denizbank’ın İstanbul/ Esentepe’deki yeni genel müdürlük binasında gerçekleşti. 5 binden fazla çalışanı olan genel müdürlük binasını basın mensuplarına gezdiren Ateş, akşam yemeğinde ise sanatçı kimliği ile öne çıktı.
Hakan Ateş, TRT çocuk korusunda yer almış ve yine TRT’de seslendirme yapmış bir isim. Çocukluğu ve gençliğinde sanatla yakından ilgilenen Ateş, akşam yemeğinde Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik ederek ‘Ayrılık’ parçasını birlikte seslendirdi.
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