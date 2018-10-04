Hatay atak yaptı
Anadolu 500’e en çok şirketi yine Bursa gönderdi. Ancak Bursa’nın Anadolu 500’deki ağırlığında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen yılki listede Bursa’dan 98 şirket vardı. Bu yılki listeye ise 84 Bursalı şirket girebildi.
Anadolu 500’de Bursa’nın payı 2009 yılında 148 şirketle yüzde 30’u buluyordu. O zamandan bu yana genelde düşüş eğiliminde olan bu oran bu yılki listede yüzde 17’ye kadar indi. Gaziantep ise Anadolu 500’e bu yıl da 66 şirket yollayarak listedeki payını ve ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sıradaki Kocaeli şirket sayısını 39’dan 43’e yükseltti.
Anadolu 500’de 13 ilin 10 ve üzerinde şirketi var. Bu yılki listede bunlar içinde en büyük atağı Hatay’ın yaptığı görülüyor. Hatay’ın geçen yıl 12 olan şirket sayısı bu yılki listede 17’ye çıkmış bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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