‘Hayatına sahip çık’ı dünyaya açacaklar
‘Hayatına sahip çık’ kampanyasını başlatan ve 83,2 milyar dolarlık iş hacmini temsil eden dört STK, bu projeyi yurtrtdışına taşımak için destek istiyor.
2017 ye AVM kiralarından maliyet artışlarına kadar pek çok sorunla giren dört başkanla çözüm önerilerini konuştuk.
Başkanlar kiralarda TL ye dönülmesinden devletin atabileceği adımlara kadar farklı konularda çözüm önerileri getiriyorlar.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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