Hollandalı polislere özel giysi üretiyor
İzmir merkezli Narkonteks, global markalara private label üretim yapmanın yanı sıra kendi markası Blackspade’i de büyütüyor.
Markasını 22 ülkeye ihraç eden şirket, yurtiçinde mağazalaşmaya da hız verdi.
Narkonteks, bazı Avrupa ülkelerindeki güvenlik güçleri için teknik tekstil ürünleri de geliştiriyor.
Geçen yıl 80 milyon TL ciro yapan şirket bu yıl 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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