HUG’da üçüncü dönem başlıyor
Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya’nın 2017 yılında beş yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle başlattığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) destek programlarının üçüncü dönem başvuruları açıldı.
Bugüne dek 13 bini aşkın başvuru alan HUG, girişimci adayları ve start up kurucularına hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.Girişimci Adayı ve Startup Destek olmak üzere iki ayrı program sunan HUG’a, 10 Aralık tarihine kadar www.ulukayagirisimi.com üzerinden başvuru yapılabilecek.
Seçilen HUG 2019 girişimci adayları ve start up’lar Türkiye’deki hedef belirleme toplantılarının ardından New York Üniversitesi ve Chobani Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek girişimcilik seminerlerine katılacak, mentorlar eşliğinde iş planlarını ve şirketlerini geliştirme fırsatı bulacak.
Toplam bir yıl sürecek programda girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulacak olan katılımcılar, eğitimlerin yanında New York’taki kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma şansı da yakalayacak.
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