İBB’nin AR-GE’si Yıldız’a taşınıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), İGDAŞ, Beltur, Enerji AŞ, İSPARK gibi toplam 26 şirketinin AR-GE merkezleri Yıldız Teknopark’a taşınacak.
Bunun için ise 80 milyon TL yatırım yapılacak.
Bu şirketlerle teknoparka 28 bin metrekare alan daha eklenecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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