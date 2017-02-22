İGSAŞ’tan iki yeni yatırım
Türkiye’nin gübre ithalatını azaltmayı hedefleyen İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ), iki yeni yatırıma soyunda.
Şirketin Kütahya ve Antalya’daki yeni tesislerinin yatırım maliyeti toplamda 60 milyon dolar olacak.
İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “Kütahya’da, Türkiye’de ilk defa üretilecek olan saf gübre yatırımı yapacağız.
Antalya’da ise özel damlama gübreleri ve sıvı gübre üreteceğiz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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