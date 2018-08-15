İhracat ekipleriyle yeni rekora koşuyor
Geçirdiği zor günlerden sonra geçen yıl ciddi bir toparlanma yaşayan Laleli, 2018 için hedef büyüttü.
Laleli piyasası bu yıl 7 milyar dolarlık ihracatla rekor kırmayı hedefliyor.
Laleli’deki şirketler oluşturdukları özel ihracat ekipleriyle ülke ülke gezerek ihracatı artırmaya çalışıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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