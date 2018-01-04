İhracatın etkisiyle büyümeyi sürdürecek
Demir-çelik sektörü, ihracatta son dönemde yaşanan gerilemeyi 2017’de artışa çevirmeyi başardı. Bunda Çinli şirketlerin iç piyasaya yönelmesi etkili oldu. 2018’de de Uzakdoğu ve Avrupa’dan gelen talebin etkisiyle ihracatın yükselmesi bekleniyor.
Türkiye demir-çelik sektörü, 2017’yi yüzde 15’e varan artışla yaklaşık 37 milyon tonluk üretimle tamamladı. İhracatta
da 2017’nin Ocak-Kasım döneminde hem miktar hem de değer bazında önemli artışlarkaydedildi.
Bu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 8,7 artarak 16,2 milyon tona, değer bazında ise yüzde 26,6 artarak 10,3 milyar dolara çıktı. Sektörün 2018 hedefi ise üretimde 40 milyon tona ulaşmak ve bunun 19 milyon tonunu ihraç etmek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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