‘İhracatın facebook’u Türk şirketlerini çağırıyor

Ekim 24, 2017 0 Yorum 81 Okunma
‘İhracatın facebook’u Türk şirketlerini çağırıyor

70 ülkeden 10 milyon şirketi buluşturan online ticaret platformu Kompass, Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik verdiği üç e-ticaret şirketinden biri.

Kompass International CEO’su Patrick Coupier, Türkiye’de her yıl 11 bin yeni şirketin ihracatçı olduğunu ancak bunların yalnızca 4 bininin bir sonraki yıl da ihracat yaptığını söylüyor.

Coupier, “Türk şirketlerini Kompass’a üye olmaya çağırıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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