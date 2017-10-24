‘İhracatın facebook’u Türk şirketlerini çağırıyor
70 ülkeden 10 milyon şirketi buluşturan online ticaret platformu Kompass, Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik verdiği üç e-ticaret şirketinden biri.
Kompass International CEO’su Patrick Coupier, Türkiye’de her yıl 11 bin yeni şirketin ihracatçı olduğunu ancak bunların yalnızca 4 bininin bir sonraki yıl da ihracat yaptığını söylüyor.
Coupier, “Türk şirketlerini Kompass’a üye olmaya çağırıyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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