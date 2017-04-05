İhracatın katkısıyla yüzde 25 büyüyecek
Kocaeli merkezli Petroyağ, Türkiye’nin en büyük endüstriyel yağ tedarikçilerinden biri. Yüzde 22 pazar payına sahip olan Petroyağ’ın müşterileri arasında 700’den fazla şirket var.
Şirket, bu niş alanda büyümeye odaklanmış durumda.
Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, “Geçen yıl 155 milyon TL olan ciromuzun bu yıl ihracatın da etkisiyle yüzde 25 büyümesini hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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