İhracatta hedefleri yeni ürünle büyüttü

Ocak 24, 2017 0 Yorum 31 Okunma
İhracatta hedefleri yeni ürünle büyüttü

450 milyon dolarlık cirosuyla Türkiye demir-çelik sektörünün önemli oyuncularından biri olan Tezcan, 135 milyon dolar yatırımla Türkiye’de ilk kez ‘galvalume’ üretmeye başladı.

Yeni ürünle sadece iç pazardaki satışların değil ihracatın da artması hedefleniyor.

Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “100 milyon dolarlık ihracatımızı hızla artıracağız. Ana pazarımız ise ABD olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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