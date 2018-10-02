İhracatta yüzde 440 büyüme yakaladı

Ekim 2, 2018 0 Yorum 187 Okunma
İhracatta yüzde 440 büyüme yakaladı

Kocaeli’de faaliyet gösteren Özka Lastik, ihracatını yüzde 440 arttırarak Anadolu 500’ün bu alandaki şampiyonu oldu.

Başta Avrupa olmak üzere 60’dan fazla ülkeye satış yapan şirket, ihracattaki bu başarıyı son dönemde AR-GE’ye yaptığı yatırımlar sayesinde yakaladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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