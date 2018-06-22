İnegöl CEO Zirvesi, 27 Haziran’da yapılacak
Capital ve Ekonomist Dergileri ile İnegöl Müteahhitler Derneği iş birliğinde 27 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek ‘İnegöl CEO Zirvesi’nde, iş dünyasında yeni dönemin risk ve fırsatları masaya yatırılacak.
Yeni dönemde büyüme, dijitalleşme, konut ve perakendenin konuşulacağı “İnegöl CEO Zirvesi’, Capital ve Ekonomist Dergileri ile İnegöl Müteahhitler Derneği iş birliğinde 27 Haziran Çarşamba günü saat 14:00-18:00 arasında Hotel Park İnegöl’de gerçekleştirilecek.
Önemli isimlerin katılarak tecrübelerini paylaşacağı İnegöl CEO Zirvesi’nde Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Nord Holding Türkiye Temsilcisi Servet Topaloğlu, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek 2018 üçüncü ve dördüncü çeyrek yatırım ajandalarını, yeni dönem stratejilerini, sektörlerdeki dikkat çekici gelişmeleri, inovasyon, yenilikçilik, dijitalleşme, konut ve perakendeyi konuşacak.
“İLK DEFA BİR İLÇEDE CEO ZİRVESİ DÜZENLENİYOR”
İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu yaptığı açıklamada, zirveye ilişkin şu görüşlere yer verdi:
“Dernek olarak İnegöl’de önemli bir faaliyete imza atacağız. İnegöl CEO Zirvesi programına alanında sektör liderleri olan isimler katılarak, tecrübelerini İnegöl halkı ile paylaşacaklar. Göreve geldiğimizde sektörümüzün gelişmesinin yanında, İnegöl’ün yatırım ortamının ve sektörlerin gelişimi yönünde vizyon koyduk.
Bu Zirve’de inşaat sektöründen perakendeye, yeni dönem büyüme stratejilerinden dijitalleşmeye kadar birçok konuyu sektör liderlerinden dinleyebilecek, tecrübe paylaşımında bulunabileceksiniz.
İnegöl’deki yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, İnegöl’ün tanıtımının arttırılması ve İnegöl’deki tüm sektörlere katkı sağlaması amacıyla böyle bir organizasyon hedefliyoruz. Böyle bir organizasyon Türkiye’de bir ilçede ilk defa düzenleniyor.
Ben tüm ilçe halkımızı 27 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’da Otel Park Sultan Ahmet Balo Salonu’nda düzenleyeceğimiz İnegöl CEO Zirvesi programına davet ediyorum. Ayrıca programın düzenlenmesinde emeği bulunan sponsorlarımız İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’na, Çilek Mobilya’ya, Fiba Commercial Properties’e, Otel Park’a, Mobiliyum AVM’ye, Vizyon Koleji’ne ve Ytong firmasına teşekkür ederim.”
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