ING Bank Türkiye’den Hollanda’ya transfer
Hollanda merkezli ING Bank’ın Türkiye’den yönetici transferi listesine yeni bir isim eklendi.
ING Bank Türkiye’de 2012’den bu yana nakit yönetimi ve ticaret finansmanı direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve ticari bankacılık satış ve pazarlamadan sorumlu global başkanı olarak atandı.
Özdemir, bankacılık deneyiminin yanı sıra, satış, ürün geliştirme, kanal yönetimi ve alternatif dağıtım kanalları gibi alanlardaki uzmanlığını da Hollanda’ya taşıyarak, ING Bank Türkiye’yi global yönetim ekibinde temsil edecek.
Bu atamayla birlikte ING Grubu, son iki yılda beşinci üst düzey yöneticisini Türkiye’den seçmiş oldu.
Bankacılık kariyerine 1999’da Körfezbank’ta başlayan İlker Özdemir, 2012’ye kadar Garanti Bankası’nda çeşitli görevlerde bulundu. ING Bank Türkiye’ye 2012’de katılan Özdemir, yeni görevine 1 Eylül 2018 tarihinde başlayacak
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