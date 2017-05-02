İnoksan, Bursa’da yeni fabrika açıyor
Endüstriyel mutfak ürünleri üreticisi inoksan, yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor.
Bursa’da temeli atılan Teknosab bölgesinde yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hayata geçecek yeni tesis için 60 milyon TL’lik yatırım öngörülüyor.
İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Amerika’da kurdukları yeni ortaklık ve yurtdışında büyüme hedefiyle bu yatırıma karar verdiklerini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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