İş Bankası ile Trade Atlas’tan işbirliği
İş Bankası, yurtdışı gümrük ve konşimento bilgilerine dayalı, ithalatçı-ihracatçı veri tabanı sitesi Trade Atlas ile işbirliğine gitti.
Trade Atlas’ın bir yıllık üyelik paketleri, İş Bankası kredi kartları ya da İş Bankası hesabından havaleyle yapılan ödemelerde yüzde 60 indirimli sunulacak. Trade Atlas’tan bu hizmeti alan üyeler, ihracat yapmak istedikleri şirketlerle süreci başlatıp hedef pazarlarına ulaşabilecek.
Şirket logolarının ana sayfada yayımlanması, iki yabancı dilde iletişim bilgisi, tanıtım alanları sunulması ve çoklu dilde tercüme olanağı da olacak.
İş Bankası müşterileri, üyelik sonrası şubelerden ilk kez alacakları ‘Maximum İhracatçı Kartları’, bir yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilecek.
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