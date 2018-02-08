İş Bankası’ndan ‘Kültür Yayınları’ kampanyası
Türkiye İş Bankası Maximum Mobil uygulamasının QR kodla ödeme seçeneği, kullanıcılara hızlı satın alma deneyimi sunuyor. Bu deneyim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’yla gerçekleştirilen Maximum Mobil entegrasyonu sayesinde kitap alışverişinde de kullanılabiliyor.
Buna göre kullanıcılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’na ait kitapları QR kodlarını okutarak satın alabiliyor.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, ürün görselleriyle zenginleştirilmiş yazar ve kitap bilgilerinin de kullanıcılarla uygulama üzerinden paylaşıldığı bilgisini verdi.
Sezen, 25 Şubat’a kadar devam eden kampanya kapsamında yüzde 40 indirim ve ücretsiz adrese teslim fırsatı da sunduklarını belirtti.
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