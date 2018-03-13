İş dünyası Uludağ’da geleceği tartışacak

Mart 13, 2018 0 Yorum 76 Okunma
İş dünyası Uludağ’da geleceği tartışacak

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan bin 200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak zirvenin bu yıl ana teması “Gelecek” olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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