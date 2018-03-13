İş dünyası Uludağ’da geleceği tartışacak
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan bin 200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak zirvenin bu yıl ana teması “Gelecek” olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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