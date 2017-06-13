İş dünyasında yakında seçim rüzgarı esecek

Haziran 13, 2017 0 Yorum 60 Okunma
İş dünyasında yakında seçim rüzgarı esecek

İş dünyası örgütleri seçimlere hazırlanıyor. ihracatçı birliklerinden odalar ve borsalara, ekonominin önde gelen sivil toplum örgütlerinde başkanlık için yakında seçim yarışı başlayacak. Birçok örgütte kulisler yapılmaya ve isimler telaffuz edilmeye başladı bile.

TİM Başkanlığı için beş adayın ismi geçerken, İTO ve İSO’da da seçimlerin ciddi bir rekabete sahne olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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