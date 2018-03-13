İstanbul ofiste dünyanın neresinde?
İstanbul ofis kiralarıyla 10 yılda Londra, Paris, Milano, Hong Kong, New York ve Berlin ile yarışır hale geldi. Ancak son yıllarda kiralar düşüş eğiliminde.
Ofis pazarındaki boşluk oranının yüzde 23’ü bulması nedeniyle bu düşüşün sürebileceği öngörülüyor. Bir kentin uluslararası olduğunun göstergelerinden biri de ofis piyasasında yer alan uluslararası şirket sayısıdır.
Londra, Paris, Milano, Hong Kong, New York ve Berlin, uluslararası şirketlerin tercih ettiği kentler olarak diğer dünya kentlerinde ayrışıyorlar.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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