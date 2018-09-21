İstanbul’da doluluk ikiye katlandı
Yerel ve uluslararası potansiyelleri harekete geçirerek İstanbul’a ilgiyi artırmak amacıyla kurulan İstanbul Turizm Derneği (ISTTA), turizm sektörünün önemli aktörlerinden oluşan 80’in üzerinde üyesiyle İstanbul için işbirliği yapıyor.
İSTTA Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, “Ekim ayında Hindistan’da bir tanıtım etkinliğine katılacağız. Kasım ayında da İngiltere’deki turizm fuarına yönelik çalışmalar planlıyoruz” diyor.
2017’de toparlanmaya başlayan turizm sektörünün bu yıl iyi bir ivme yakaladığına vurgu yapan İSTTA Başkan Yardımcısı Yalçın Aydın ise, “Bu yılın temmuz ayı verilerine göre İstanbul’daki doluluk oranı yüzde 79,7.
Yani doluluk oranı 2016’ya göre iki katına çıktı” diye konuşuyor.
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