İzmir’den dünyaya yelken açacak
Teknopanel, inşaat malzemeleri sektöründe ‘yalıtım’ ana başlığı altında üretim yapıyor.
Şirket, Mersin ve Sakarya’dan sonra İzmir’de 40 milyon TL yatırımla yeni bir tesis açıyor.
Hedef, yeni tesisle birlikte ihracat pazarlarında daha aktif olmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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