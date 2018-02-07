İzmir’den dünyaya yelken açacak

Şubat 7, 2018 0 Yorum 63 Okunma
İzmir’den dünyaya yelken açacak

Teknopanel, inşaat malzemeleri sektöründe ‘yalıtım’ ana başlığı altında üretim yapıyor.

Şirket, Mersin ve Sakarya’dan sonra İzmir’de 40 milyon TL yatırımla yeni bir tesis açıyor.

Hedef, yeni tesisle birlikte ihracat pazarlarında daha aktif olmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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