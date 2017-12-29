Japon pazarının anahtarı: MARKALAŞMA
Coface Türkiye ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında ele alınan sekizinci ülke Japonya oldu.
Güney Kore, Gana, Rusya, Katar, Fas, Endonezya ve Singapur’un ardından “Rota: Japonya” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Japonya pazarının risk ve fırsatları, pazara giriş yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verildi.
Türk markalarının Japonya pazarında başarılı olmasının ‘markalaşma’dan geçtiği vurgulanırken, nakliyeden sigortaya pek çok alandaki yatırım fırsatları masaya yatırıldı.
Biz de Japonya ekonomisinin özelliklerini ve yatırım fırsatlarını sizin için derledik.
TOKYO OLİMPİYATLARI FIRSAT
- Japonya, hammadde ithal edip nihai ürün ihraç eden bir ülke. Kaynakları kıt olmasına rağmen, gıda maddeleri ve kereste, tekstil malzemesi, metaller gibi ana hammaddelerin ithalatı ile ham petrol ve diğer yakıt kaynaklarında dünyadaki en büyük ithalatçılardan biri konumunda.
- Japonya, ayrıca, elektrik ve elektronik aletler, otomobiller, gemiler, kamera ve saatler gibi yüksek hassasiyetli optik ürünler ihracatında dünya birincisi.
- Türkiye’nin Japonya’ya ihracatı 2016’da 354,5 milyon dolar olurken, ithalatı yaklaşık 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017’nin ilk sekiz ayında ise Türkiye’nin Japonya’ya ihracatı yıllık yüzde 12,9 artarak 251 milyon dolar, Japonya’dan ithalatı yüzde 0,8 artarak 2,7 milyar dolar oldu.
- Devam etmekte olan politika teşvik önlemleri, bir dizi doğal afet sonrasında kritik altyapı tesislerinin yeniden inşası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları nedeniyle 2017 yılında mali açığın genişlediği gözlemleniyor.
- Cari hesaplar dengesinin 2018 yılında fazla vermeye devam etmesi bekleniyor. Japon Yeni dolar karşısında zayıf kalırken, bu durum 2017 yılında ihracatın güçlenmesinde rol oynadı.
JAPON PAZARININ ARTI VE EKSİLERİ NELER?
GÜÇLÜ YANLARI
- Dinamik bir bölgede ayrıcalıklı bir lokasyonda,
- Tasarruf oranı yüksek (GSMH’nin yüzde 23’ü),
- Gelişmiş teknoloji ürünleri ve farklı endüstri sektörleri,
- Kamu borcunun yüzde 90’ı yerel yatırımcılara ait.
ZAYIF YANLARI
- Kamu finansmanının konsolidasyon zorluğu,
- İşgücünde düşüş ve istikrarsız çalışanların oranında artış,
- KOBİ’lerin üretim kapasitesinde düşüş.
COFACE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ EMRE ÖZER
“YENİ VE GÜÇLÜ BİR POTANSİYEL”
“Japon şirketlerin ‘sıfır hata payı’ hedefleri olduğunu düşünürsek, kültür olarak doğru analiz edilip tanımlanması gereken bir pazar olduğunu söyleyebiliriz.
İş yapma disiplini ve ticari kültür konusunda uyum sağladıktan sonra Japonya, ihracatçımız için yeni ve güçlü bir potansiyel olacaktır.
Bu konjontürde ise alıcıların ödeme alışkanlıklarının izlenmesi ve alacak sigortası poliçesi, ihracatçılarımıza Japonya ile açık hesap ve vadeli çalışma olanağı sunduğu gibi daha güvenli bir ticaret için destek sağlayacaktır.”
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