Kampanya ve aktiviteler hacmi yükseltti
- Konsolide satış hacmimiz 2016 dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 5 artışla 224 milyon ünite kasaya, 2016’nın tamamında yüzde 3,2 artışla 1,189 milyon ünite kasaya yükseldi.
- Türkiye operasyonumuzun satış hacmi, 2016 dördüncü çeyrekte yüzde 1,8 artışla 118 milyon ünite kasaya, yılın tamamında yüzde 1,4 artışla 601 milyon ünite kasaya ulaştı. ‘Tadını Çıkar’ ve Ramazan kampanyaları, ‘Süper Lig Futbol’ ve ‘Eurocup’ tüketici aktiviteleri satış hacmimizi destekledi.
- Gazlı içecek kategorimizin satış hacmi, zayıf tüketici güveni ve zayıf turizm aktivitesiyle 2016 son çeyrekte yüzde 5,9, 2016’nın toplamında yüzde 1,8 geriledi. Gazsız içecekler kategorimizin satış hacmi, 2016 son çeyrekte yüzde 2,3 daraldı. Buzlu çay ise çift haneli büyüdü.
- Uluslararası operasyonlarımızın satış hacmi yılın son çeyreğinde yüzde 8,7 artışla 106 milyon ünite kasa, 2016’nın tamamında yüzde 5,2 artarak 588 milyon ünite kasa oldu. Son çeyrekte Pakistan operasyonları çift haneli büyürken, Orta Asya operasyonları 2015 son çeyrekteki yüzde 12,2’lik daralmadan sonra pozitife döndü.
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